Партія в 500 тисяч доз COVID-вакцини CoviShield (Oxford/AstraZeneca) виробництва Serum Institute India має прибути в Україну у лютому.

Джерело: посольство Індії в Україні

Деталі: У посольстві зазначили, що Україна стане однією з перших країн, яка отримає вакцину. Очікується, що перша партія в 500 000 доз прибуде в Україну вже в лютому.

Довідка: Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Її вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання.

Що передувало: 18 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Індії, де розташована найбільша у світі компанія-виробник вакцин, щоб проконтролювати відправку партії вакцин від коронавірусу та провести перемовини щодо нових поставок.

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Нагадаємо: Вакцинація проти коронавірусу в Україні мала початись 15 лютого. Проте 14 лютого виявилось, що поставки вакцин, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, "трішечки затримуються".

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав, що вакцину AstraZeneca від коронавірусу доставлять в Україну "найближчим часом", проте конкретних дат не назвав.