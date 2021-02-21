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Індія в лютому надасть Україні 500 000 доз COVID-вакцини

Неділя, 21 лютого 2021, 00:26

Партія в 500 тисяч доз COVID-вакцини Covishield виробництва Serum Institute India має прибути в Україну вже в лютому.

Джерело: посольство Індії в Україні

Деталі: У посольстві зазначили, що Україна стане однією з перших країн, яка отримає вакцину. Очікується, що перша партія в 500 000 доз прибуде в Україну вже в лютому. 

Що передувало: 18 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Індії, де розташована найбільша у світі компанія-виробник вакцин, щоб проконтролювати відправку партії вакцин від коронавірусу та провести перемовини щодо нових поставок.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Нагадаємо: Вакцинація проти коронавірусу в Україні мала початись 15 лютого. Проте 14 лютого виявилось, що поставки вакцин, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, "трішечки затримуються".

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав, що вакцину AstraZeneca від коронавірусу доставлять в Україну "найближчим часом", проте конкретних дат не назвав. 

Теми: коронавірусвакцинація


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