Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов летить в Індію проконтролювати відправку COVID-вакцин в Україну

Четвер, 18 лютого 2021, 22:59
Степанов летить в Індію проконтролювати відправку COVID-вакцин в Україну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне, що в Індії, щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.

Джерело: Степанов у Facebook

Деталі: Зазначається, що міністр летітиме з Києва у Пуне через Дубай та Делі – у кінцевій точці має бути за 17 годин.

Пряма мова Степанова: "Готуємося до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз.

Тому основна задача – до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником.

Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує.

Довідково: Serum Institute of India за контрактом має поставити в Україну вакцину AstraZeneca.

Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Загалом Україна домовлялася про поставки вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavaх.

Нагадаємо:

  • Степанов казав, що 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca до кінця тижня будуть вже в Україні.
  • Вакцинація проти коронавірусу в Україні мала початись 15 лютого. Проте 14 лютого виявилось, що поставки вакцин, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, "трішечки затримуються".

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Степановвакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Степанов
Комаровський: Степанов – сильний міністр, він був на своєму місці
НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова
Ляшко скасував наказ Степанова про скандальну Наглядову раду для "Медзакупівель"
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: