Степанов летить в Індію проконтролювати відправку COVID-вакцин в Україну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне, що в Індії, щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.

Джерело: Степанов у Facebook

Деталі: Зазначається, що міністр летітиме з Києва у Пуне через Дубай та Делі – у кінцевій точці має бути за 17 годин.

Пряма мова Степанова: "Готуємося до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз.

Тому основна задача – до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником.

Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує.

Довідково: Serum Institute of India за контрактом має поставити в Україну вакцину AstraZeneca.

Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Загалом Україна домовлялася про поставки вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavaх.

Нагадаємо:

Степанов казав, що 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca до кінця тижня будуть вже в Україні.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні мала початись 15 лютого. Проте 14 лютого виявилось, що поставки вакцин, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, "трішечки затримуються".

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