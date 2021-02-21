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На днях вакцина AstraZeneca уже будет в Украине – Степанов

Воскресенье, 21 февраля 2021, 14:11
На днях вакцина AstraZeneca уже будет в Украине – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Индии уже отгрузилм 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca и эта партия препаратов уже в пути в Украину.

Источник: министр в Facebook

Прямая речь: "Сегодня лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину".

Детали: Степанов заверил, что в ходе транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцины.

Справка: Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Напомним: 20 февраня Министерство здравоохранения совместно с региональными координаторами провело совещание, на котором согласовали последние штрихи логистики вакцины на территории Украины.

В Израиле после массовой вакцинации количество заражений коронавирусом резко упало, также существенно уменьшились показатели смертности.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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