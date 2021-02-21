ООС: українські військові відповіли на обстріл формувань РФ

21 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування РФ здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.