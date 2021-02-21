ООС: українські військові відповіли на обстріл формувань РФ
Неділя, 21 лютого 2021, 18:04
21 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування РФ здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.
Українська правда