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ООС: украинские военные ответили на обстрел формирований РФ

Воскресенье, 21 февраля 2021, 17:04
ООС: украинские военные ответили на обстрел формирований РФ

21 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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