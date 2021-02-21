ООС: украинские военные ответили на обстрел формирований РФ
Воскресенье, 21 февраля 2021, 18:04
21 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.
На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Украинская правда