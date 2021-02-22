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В ОПУ очікують, що вакцина приїде в Україну у вівторок

Понеділок, 22 лютого 2021, 12:48
Фото your-baby.com.ua

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко очікує, що перші вакцини від коронавірусу прибудуть з Індії до України вранці 23 лютого.   

Джерело: Тимошенко під час спілкування з журналістами на "Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Інфраструктура"

Пряма мова: "Пан Степанов вже повертається з результатами. Він їздив, аби власноруч проконтролювати погрузку. Вакцина вже на шляху. Вона вранці, я сподіваюсь, уже буде в Україні".

Деталі: Тимошенко уточнив, що з доставкою першої партії вакцини з Індії виникли певні логістичні проблемии – вона їде не напряму до України. Але надалі це питання вирішать, бо за планом Україна "кожного тижня чи кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини".

Що стосується вакцини Pfizer, то вона, за словами Тимошенка, має прибути в Україну на початку березня.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський не зміг розповісти, коли вакцина проти COVID з’явиться в Україні, але запевнив, що вона уже завантажена і виїхала в напрямку нашої країни.

Знати більше: Щеплювати від COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. УП пояснює все про вакцинацію в Україні

Передісторія: 

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов перебуває в Індії, де домовляється про подальші закупівлі вакцин проти коронавірусу.
  • Напередодні він проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України – і далі будуть розподілені між регіонами.
  • Степанов також додав, що українська делегація в Індії домовилася про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax проти коронавірусу. Мова йде про постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Офіс президентакоронавірусвакцинація


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