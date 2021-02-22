В ОПУ очікують, що вакцина приїде в Україну у вівторок

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко очікує, що перші вакцини від коронавірусу прибудуть з Індії до України вранці 23 лютого.

Джерело: Тимошенко під час спілкування з журналістами на "Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Інфраструктура"

Пряма мова: "Пан Степанов вже повертається з результатами. Він їздив, аби власноруч проконтролювати погрузку. Вакцина вже на шляху. Вона вранці, я сподіваюсь, уже буде в Україні".

Деталі: Тимошенко уточнив, що з доставкою першої партії вакцини з Індії виникли певні логістичні проблемии – вона їде не напряму до України. Але надалі це питання вирішать, бо за планом Україна "кожного тижня чи кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини".

Що стосується вакцини Pfizer, то вона, за словами Тимошенка, має прибути в Україну на початку березня.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський не зміг розповісти, коли вакцина проти COVID з’явиться в Україні, але запевнив, що вона уже завантажена і виїхала в напрямку нашої країни.

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