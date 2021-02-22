В ОПУ ожидают, что вакцина приедет в Украину во вторник

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ожидает, что первые вакцины от коронавируса прибудут из Индии в Украину утром 23 февраля.

Источник: Тимошенко во время общения с журналистами на "Всеукраинском Форуме "Украина 30. Инфраструктура"

Прямая речь: "Господин Степанов уже возвращается с результатами. Он ездил, чтобы собственноручно проконтролировать погрузку. Вакцина уже в пути. Она утром, я надеюсь, уже будет в Украине".

Детали: Тимошенко уточнил, что с доставкой первой партии вакцины из Индии возникли определенные логистические проблемы – она ​​едет не напрямую в Украину. Но в дальнейшем этот вопрос решат, потому что по плану Украина "каждую неделю или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины".

Что касается вакцины Pfizer, то она, по словам Тимошенко, должна прибыть в Украину в начале марта.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский не смог рассказать, когда вакцина против COVID появится в Украине, но заверил, что она уже загружена и выехала в направлении нашей страны.

Знать больше: Прививать от COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. УП объясняет все о вакцинации в Украине

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