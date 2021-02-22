Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОПУ ожидают, что вакцина приедет в Украину во вторник

Понедельник, 22 февраля 2021, 11:48
В ОПУ ожидают, что вакцина приедет в Украину во вторник
Фото your-baby.com.ua

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ожидает, что первые вакцины от коронавируса прибудут из Индии в Украину утром 23 февраля.

Источник: Тимошенко во время общения с журналистами на "Всеукраинском Форуме "Украина 30. Инфраструктура"

Прямая речь: "Господин Степанов уже возвращается с результатами. Он ездил, чтобы собственноручно проконтролировать погрузку. Вакцина уже в пути. Она утром, я надеюсь, уже будет в Украине".

Детали: Тимошенко уточнил, что с доставкой первой партии вакцины из Индии возникли определенные логистические проблемы – она ​​едет не напрямую в Украину. Но в дальнейшем этот вопрос решат, потому что по плану Украина "каждую неделю или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины".

Что касается вакцины Pfizer, то она, по словам Тимошенко, должна прибыть в Украину в начале марта.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский не смог рассказать, когда вакцина против COVID появится в Украине, но заверил, что она уже загружена и выехала в направлении нашей страны.

Знать больше: Прививать от COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. УП объясняет все о вакцинации в Украине

Предыстория: 

  • Министр здравоохранения Максим Степанов находится в Индии, где договаривается о дальнейших закупках вакцин против коронавируса.
  • Накануне глава МОЗ Украины проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину – и дальше будут распределены между регионами.
  • Степанов также заявил, что украинская делегация в Индии договорилась об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax против коронавируса. Речь идет о поставке дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентакоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Офис президента
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: