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Україна отримає додатково 5 мільйонів доз вакцини NovaVax – Степанов 

Понеділок, 22 лютого 2021, 09:59

Українська делегація в Індії домовилася про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax проти коронавірусу. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. 

Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору.

Загальний обсяг вакцин NovaVax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн (доз). Нагадаю, що постачання вакцини NovaVax заплановано починаючи з липня 2021".

Деталі: Степанов перебуває в Індії, де в умовах пандемії і браку вакцин домовляється про подальші закупівлі вакцин проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворбу COVID-19 

Напередодні голова МОЗ України проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України – і далі будуть розподілені між регіонами.

Знати більше: Щеплювати від COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. УП пояснює все про вакцинацію в Україні

Теми: вакцинаціякоронавірусСтепановМОЗдержзакупівлі


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