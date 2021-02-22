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Под Киевом посадили самолет с топ-фигурантом дела о Приватбанке, хотел сбежать – источник

Понедельник, 22 февраля 2021, 14:13
Яценко на фото слева

Правоохранители проводят задержание топ-фигуранта дела о Приватбанке, который хотел сбежать из Украины. Самолет с ним на борту посадили в аэропорту "Борисполь" под Киевом.

Источник: собеседники Украинской правды в правоохранительных органах

Прямая речь: "Прямо сейчас в Борисполе посадили самолет и собираются арестовать мужчину, который собирался бежать. Это один из топ-фигурантов по делу о Приватбанке, который пытался покинуть Украину, чтобы избежать ответственности".

Детали: НАБУ собирается вручить задержанному подозрение.

Там добавили, что это - одно из самых громких дел в Украине.

По данным УП, речь идет о первом заместителе председателя правления Приватбанка в 2016 году Владимире Яценко.

Подозрение задержанному утром в понедельник подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Позже в НАБУ раскрыли некоторые детали задержания и его причин. Оказывается, Яценко летел из Днепра в Вену. Его подозревают в присвоении имущества.

 
Бывший первый заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко

Напомним: Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.

В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.

В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.

Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

Украинская правда
Темы: ПриватбанккриминалБориспольавиа


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