Под Киевом посадили самолет с топ-фигурантом дела о Приватбанке, хотел сбежать – источник
Правоохранители проводят задержание топ-фигуранта дела о Приватбанке, который хотел сбежать из Украины. Самолет с ним на борту посадили в аэропорту "Борисполь" под Киевом.
Источник: собеседники Украинской правды в правоохранительных органах
Прямая речь: "Прямо сейчас в Борисполе посадили самолет и собираются арестовать мужчину, который собирался бежать. Это один из топ-фигурантов по делу о Приватбанке, который пытался покинуть Украину, чтобы избежать ответственности".
Детали: НАБУ собирается вручить задержанному подозрение.
Там добавили, что это - одно из самых громких дел в Украине.
По данным УП, речь идет о первом заместителе председателя правления Приватбанка в 2016 году Владимире Яценко.
Подозрение задержанному утром в понедельник подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Позже в НАБУ раскрыли некоторые детали задержания и его причин. Оказывается, Яценко летел из Днепра в Вену. Его подозревают в присвоении имущества.
Напомним: Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.
В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.
В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.
Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.