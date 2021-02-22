"Українською, будь ласка": мовний омбудсмен жадає пояснень через інцидент на футболі
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Українську асоціацію футболу пояснити, чому судді на матчах Прем’єр-ліги не дотримуються мовного законодавства, та на якій підставі тренер ФК "Львів" отримав штрафну санкцію.
Джерело: Кремінь у Facebook
Деталі: Мовний омбудсмен направив листа голові УАФ Андрію Павелку щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським.
У листі уповноважений просить у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК "Львів".
Кремінь нагадує, що ще 20 листопада 2020 року направляв асоціації лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів для дотримання мовного законодавства.
Водночас 20 лютого під час матчу між футбольними клубами "Львів" та "Колос", який проходив у Львові, стався мовний скандал.
За словами тренера Шумського, він підійшов до четвертого судді, щоб висловити йому щось з приводу гри, однак той відповів йому російською. Наставник львів’ян зробив рефері зауваження, а в підсумку отримав від головного арбітра "жовту" картку.
Пряма мова Креміня: "Для ухвалення подальшого рішення прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК "Львів" за можливою ознакою мовної дискримінації".
Нагадаємо: Згідно з вимогами закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", спортивні федерації у своїй діяльності мають послуговуватися державною мовою.
Передісторія:
- На 67-й хвилині матчу 15-го туру Прем’єр-ліги арбітр матчу Віктор Копієвський виніс попередження головному тренеру ФК "Львів" Віталію Шумському після отримання повідомлення за допомогою радіозв’язку від четвертого арбітра Миколи Кривоносова.
- Після матчу Шумський публічно заявив, що причиною інциденту було його звернення до четвертого арбітра з вимогою спілкуватися українською мовою.
- Українська асоціація футболу повідомила, що комітет з етики та чесної гри взявся розслідувати інцидент.
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