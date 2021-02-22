"Українською, будь ласка": мовний омбудсмен жадає пояснень через інцидент на футболі

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Українську асоціацію футболу пояснити, чому судді на матчах Прем’єр-ліги не дотримуються мовного законодавства, та на якій підставі тренер ФК "Львів" отримав штрафну санкцію.

Джерело: Кремінь у Facebook

Деталі: Мовний омбудсмен направив листа голові УАФ Андрію Павелку щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським.

У листі уповноважений просить у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК "Львів".

Кремінь нагадує, що ще 20 листопада 2020 року направляв асоціації лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів для дотримання мовного законодавства.

Водночас 20 лютого під час матчу між футбольними клубами "Львів" та "Колос", який проходив у Львові, стався мовний скандал.

За словами тренера Шумського, він підійшов до четвертого судді, щоб висловити йому щось з приводу гри, однак той відповів йому російською. Наставник львів’ян зробив рефері зауваження, а в підсумку отримав від головного арбітра "жовту" картку.

Пряма мова Креміня: "Для ухвалення подальшого рішення прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК "Львів" за можливою ознакою мовної дискримінації".

Нагадаємо: Згідно з вимогами закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", спортивні федерації у своїй діяльності мають послуговуватися державною мовою.

Передісторія:

На 67-й хвилині матчу 15-го туру Прем’єр-ліги арбітр матчу Віктор Копієвський виніс попередження головному тренеру ФК "Львів" Віталію Шумському після отримання повідомлення за допомогою радіозв’язку від четвертого арбітра Миколи Кривоносова.

Після матчу Шумський публічно заявив, що причиною інциденту було його звернення до четвертого арбітра з вимогою спілкуватися українською мовою.

Українська асоціація футболу повідомила, що комітет з етики та чесної гри взявся розслідувати інцидент.

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