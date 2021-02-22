"Українською, будь ласка": языковой омбудсмен требует объяснений из-за инцидента на футболе

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит Украинскую ассоциацию футбола объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги не придерживаются языкового законодательства, и на каком основании тренер ФК "Львов" получил штрафную санкцию.

Источник: Креминь в Facebook

Детали: Языковой омбудсмен направил письмо председателю УАФ Андрею Павелко относительно языкового инцидента, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ "Львов" - "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским.

В письме уполномоченный просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов".

Кремень напоминает, что еще 20 ноября 2020 года направлял ассоциации письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры для соблюдения языкового законодательства.

В то же время 20 февраля во время поединка между футбольными клубами "Львов" и "Колос", который проходил во Львове, произошел языковой скандал.

По словам тренера Шумского, он подошел к четвертому судье, чтобы выразить ему что-то по поводу игры, однако тот ответил ему по-русски. Наставник львовян сделал рефери замечание, а в итоге получил от главного арбитра "желтую" карточку.

Прямая речь Креминя: "Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации".

Напомним: Согласно требованиям закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", спортивные федерации в своей деятельности должны использовать государственный язык.

Предыстория:

На 67-й минуте матча 15-го тура Премьер-лиги арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова.

После матча Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.

Украинская ассоциация футбола сообщила, что комитет по этике и честной игре взялся расследовать инцидент.

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