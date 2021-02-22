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"Українською, будь ласка": языковой омбудсмен требует объяснений из-за инцидента на футболе

Понедельник, 22 февраля 2021, 14:18
Українською, будь ласка: языковой омбудсмен требует объяснений из-за инцидента на футболе

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит Украинскую ассоциацию футбола объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги не придерживаются языкового законодательства, и на каком основании тренер ФК "Львов" получил штрафную санкцию.

Источник: Креминь в Facebook

Детали: Языковой омбудсмен направил письмо председателю УАФ Андрею Павелко относительно языкового инцидента, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ "Львов" - "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским.

В письме уполномоченный просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов".

Кремень напоминает, что еще 20 ноября 2020 года направлял ассоциации письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры для соблюдения языкового законодательства.

В то же время 20 февраля во время поединка между футбольными клубами "Львов" и "Колос", который проходил во Львове, произошел языковой скандал.

По словам тренера Шумского, он подошел к четвертому судье, чтобы выразить ему что-то по поводу игры, однако тот ответил ему по-русски. Наставник львовян сделал рефери замечание, а в итоге получил от главного арбитра "желтую" карточку.

Прямая речь Креминя: "Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации".

Напомним: Согласно требованиям закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", спортивные федерации в своей деятельности должны использовать государственный язык.

Предыстория:

  • На 67-й минуте матча 15-го тура Премьер-лиги арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова.
  • После матча Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.
  • Украинская ассоциация футбола сообщила, что комитет по этике и честной игре взялся расследовать инцидент.

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Украинская правда

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Темы: языкфутбол
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