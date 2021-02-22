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На Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення – Хомчак

Понеділок, 22 лютого 2021, 16:02
Фото з Facebook Міноборони

Один український військовослужбовець загинув і один отримав поранення у результаті обстрілу з боку російських найманців на Донбасі 23 лютого.   

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконференцію головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака

Пряма мова: "У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів із протитанкового гранатомета противником на спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений".

Передісторія:

  • 11 лютого збройні формування Росії п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок снайперського обстрілу та від великокаліберного кулемета загинули двоє українських захисників.
  • 11 лютого від пострілу ворожого снайпера в районі селища Зайцеве загинув полтавець Олександр Глушко.
  • Біля Новомихайлівки Донецької області від кулеметного вогню загинув 25-річний Владислав Лященко.
  • 12 лютого в районі н. п. Павлопіль, що на Донбасі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Теми: Донбасвійнажертви


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