На Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення – Хомчак
Понеділок, 22 лютого 2021, 15:02
Один український військовослужбовець загинув і один отримав поранення у результаті обстрілу з боку російських найманців на Донбасі 22 лютого.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконференцію головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака
Пряма мова: "У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів із протитанкового гранатомета противником на спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений".
Передісторія:
- 11 лютого збройні формування Росії п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок снайперського обстрілу та від великокаліберного кулемета загинули двоє українських захисників.
- 11 лютого від пострілу ворожого снайпера в районі селища Зайцеве загинув полтавець Олександр Глушко.
- Біля Новомихайлівки Донецької області від кулеметного вогню загинув 25-річний Владислав Лященко.
- 12 лютого в районі н. п. Павлопіль, що на Донбасі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.