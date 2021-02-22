На Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення – Хомчак

Один український військовослужбовець загинув і один отримав поранення у результаті обстрілу з боку російських найманців на Донбасі 23 лютого.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконференцію головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака



Пряма мова: "У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів із протитанкового гранатомета противником на спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений".

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