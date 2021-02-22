На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение – Хомчак

Один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе 22 февраля.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака

Прямая речь: "В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен".

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