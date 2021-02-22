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На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение – Хомчак

Понедельник, 22 февраля 2021, 16:02
Фото с Facebook Минобороны

Один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе 22 февраля.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака

Прямая речь: "В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен".

Предыстория:

  • 11 февраля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие снайперского обстрела и от крупнокалиберного пулемета погибли двое украинских защитников.
  • 11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево погиб полтавчанин Александр Глушко.
  • Возле Новомихайловки Донецкой области от пулеметного огня погиб 25-летний Владислав Лященко. 
  • 12 февраля в районе н. п. Павлополь, что на Донбассе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Темы: Донбассвойнажертвы


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