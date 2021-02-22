Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение – Хомчак

Понедельник, 22 февраля 2021, 15:02
На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение – Хомчак
Фото с Facebook Минобороны

Один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе 22 февраля.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака

Прямая речь: "В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен".

Предыстория:

  • 11 февраля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие снайперского обстрела и от крупнокалиберного пулемета погибли двое украинских защитников.
  • 11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево погиб полтавчанин Александр Глушко.
  • Возле Новомихайловки Донецкой области от пулеметного огня погиб 25-летний Владислав Лященко. 
  • 12 февраля в районе н. п. Павлополь, что на Донбассе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: