На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение – Хомчак
Понедельник, 22 февраля 2021, 16:02
Один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе 22 февраля.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака
Прямая речь: "В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен".
Предыстория:
- 11 февраля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие снайперского обстрела и от крупнокалиберного пулемета погибли двое украинских защитников.
- 11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево погиб полтавчанин Александр Глушко.
- Возле Новомихайловки Донецкой области от пулеметного огня погиб 25-летний Владислав Лященко.
- 12 февраля в районе н. п. Павлополь, что на Донбассе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.