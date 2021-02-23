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Рада повернула конкурси на держслужбу, розширивши повноваження в.о. міністрів

Вівторок, 23 лютого 2021, 13:07

Верховна Рада схвалила законопроєкт №4531 про відновлення конкурсів на зайняття посад держслужби – з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського, який пропонував розширити повноваження в.о. міністрів.

Джерело: трансляція засідання Ради

Деталі: "За" проголосували 267 депутатів, проти - 38.

Чому це важливо: Раніше президент Володимир Зеленський повернув до парламенту схвалений Радою законопроєкт №4531 про відновлення конкурсів на держслужбі із власними пропозиціями.

Зеленський просив парламент вилучити з закону норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Зазначалося, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень, є неприйнятними – бо порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що така ситуація з законом виникла зокрема у зв’язку з тим, що без очільника тривалий час лишається Міністерство енергетики: обов’язки міністра виконує Юрій Вітренко.

Нагадаємо: 28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Українська правда
Теми: Зеленський


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