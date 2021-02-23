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Рада вернула конкурсы на госслужбу, расширив полномочия и.о. министров

Вторник, 23 февраля 2021, 13:07

Верховная Рада одобрила законопроект №4531 о возобновлении конкурсов на занятие должностей госслужбы - с учетом предложений президента Владимира Зеленского, который предлагал расширить полномочия и.о. министров.

Источник: трансляция заседания Рады

Детали: "За" проголосовали 267 депутатов, против - 38.

Почему это важно: Ранее президент Владимир Зеленский вернул в парламент одобренный Радой законопроект №4531 о возобновлении конкурсов на госслужбе с собственными предложениями.

Зеленский просил парламент изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Отмечалось, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий, являются неприемлемыми - потому как нарушают конституционные нормы насчет назначения по представлению премьер-министра членов правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что такая ситуация с законом возникла в частности в связи с тем, что без главы длительное время остается Министерство энергетики: обязанности министра исполняет Юрий Витренко.

Напомним: 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили первым вице-премьером - министром энергетики.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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