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В ООС назвали имя убитого утром военного

Вторник, 23 февраля 2021, 16:40
В ООС назвали имя убитого утром военного

23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов погиб военный по контракту отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Дмитрий Сардак из Одессы.

Источник: Оперативне командування "Південь"

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево.

Во время обстрела сержант Сардак получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Последний срочно медицинским автомобилем воинской части был доставлен в больничное учреждение города Светлодарск, а затем в военно-медицинский госпиталь города Часов Яр. В последний путь сержанта Дмитрия Сардака проведут в его родной Одессе. У погибшего солдата осталась жена".

Детали: Отмечается, что кроме убитого Сардака, 23 февраля ранен военный по контракту этой же бригады.

 

Напомним: Ситуация на Донбассе обострилась в последние недели, украинское войско несет регулярные потери после около полугода относительного перемирия.

22 февраля, несмотря на очередную потерю в зоне ООС, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уверял, что ситуация контролируема, продолжаются 211-е сутки режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, хотя "на отдельных участках линии разграничения провокационные обстрелы случаются".

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассвойна
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