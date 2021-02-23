Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що медіахолдинг "Новини" з каналами Віктора Медведчука, який попав під санкції РНБО, створив нове ТОВ з такою ж назвою.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Зареєстровано цю ТОВку 18 лютого – буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі. Засновниками нового ТОВ є 100 осіб. Загалом. Кожен з них "скинувся" на створення ТОВ по одній гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ "Медіахолдінг "Новини" – 100 грн.

Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої "діяльності".

Як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне.

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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