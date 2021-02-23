Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко

Вівторок, 23 лютого 2021, 19:33

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що медіахолдинг "Новини" з каналами Віктора Медведчука, який попав під санкції РНБО, створив нове ТОВ з такою ж назвою.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Зареєстровано цю ТОВку 18 лютого – буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі. Засновниками нового ТОВ є 100 осіб. Загалом. Кожен з них "скинувся" на створення ТОВ по одній гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ "Медіахолдінг "Новини" – 100 грн.

Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої "діяльності".

Як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне.

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Читайте також: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Українська правда
Теми: МінкультуриТкаченкоМедведчуксанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 лютого: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні

фото, відеоНа Банковій протестують через ув'язнення Стерненка

Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко

Через вирок Стерненку Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової

Франківщину закривають для транспорту

оновлено від 15:24Зеленський пропонував Стерненку посаду в СБУ - джерело

Усі новини...
Мінкультури
Мінкульт анонсував початок будівництва музею Революції Гідності
Грали в пропагандистському кіно про Крим: сімох російських артистів визнали загрозою нацбезпеці
Стратити не можна помилувати — Гостиний двір, або «кидок» міністра культури Ткаченка
Останні новини
21:31
Новини 23 лютого: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні
21:10
У ДФС розповіли, коли запрацює Бюро економічної безпеки
20:54
США вітають оголошення підозр колишнім топменеджерам Приватбанку часів Коломойського
20:39
Офіційний курс: гривня стабільна
20:18
фото, відеоНа Банковій протестують через ув'язнення Стерненка
20:06
Зеленський вивів Україну ще з двох угод СНД
19:51
Україна з 1 вересня планує заборонити в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я
19:33
Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко
19:15
Німецька страхова компанія підтвердила вихід з проєкту "Північний потік-2"
19:11
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 10,5 мільярдів
Усі новини...