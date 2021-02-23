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Медведчук пытается возобновить трансляцию кремлевской пропаганды – Ткаченко

Вторник, 23 февраля 2021, 18:33
Медведчук пытается возобновить трансляцию кремлевской пропаганды – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что медиахолдинг "Новости" с каналами Виктора Медведчука, который попал под санкции СНБО, создал новое ООО с таким же названием.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Зарегистрировано это ООО 18 февраля - буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире.  Учредителями нового ООО является 100 человек. В целом. Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне.  Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости"- 100 грн.

Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривен не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их "деятельности".

Как с уставным капиталом в 100 грн. можно финансировать заранее нерентабельное предприятие - вопрос риторический.

Напомним: Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

Украинская правда

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Темы: МинкультурыТкаченкоМедведчуксанкции
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