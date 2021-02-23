Протести під ОПУ: травмовані 27 силовиків, а усіх затриманих відпустили
Під час протестів під Офісом президента через ув’язнення Сергія Стерненка до управління поліції забрали 24 людини, яких потім відпустили.
Джерело: директор департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Артем Шевченко в коментарі УП, поліція Києва
Деталі: У МВС повідомили, що 17 людей забрали до відділку як активних порушників правопорядку.
Зазначається, що ці мітингувальники під час штовханини застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. Шевченко заявив, що декілька правоохоронців отримали травми різного ступеню тяжкості – деякі отримали опіки очей.
Речник наголосив, що силовики ніяк не перешкоджають проведенню акції, а реагують лише на порушення.
За фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві розпочато кримінальні провадження за статтею "Опір представникові правоохоронного органу".
Upd. Близько 23:00 поліція повідомила, що затриманих зросла до 24, а кількість постраждалих правоохоронців - 27.
Зазначається, що у людей, яких затримали, відібрали пояснення і відпустили.
Передісторія:
- 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
- Ввечері на Банковій декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.