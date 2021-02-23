Під час протестів під Офісом президента через ув’язнення Сергія Стерненка до управління поліції забрали 24 людини, яких потім відпустили.

Джерело: директор департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Артем Шевченко в коментарі УП, поліція Києва

Деталі: У МВС повідомили, що 17 людей забрали до відділку як активних порушників правопорядку.

Зазначається, що ці мітингувальники під час штовханини застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. Шевченко заявив, що декілька правоохоронців отримали травми різного ступеню тяжкості – деякі отримали опіки очей.

Речник наголосив, що силовики ніяк не перешкоджають проведенню акції, а реагують лише на порушення.

За фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві розпочато кримінальні провадження за статтею "Опір представникові правоохоронного органу".

Upd. Близько 23:00 поліція повідомила, що затриманих зросла до 24, а кількість постраждалих правоохоронців - 27.

Зазначається, що у людей, яких затримали, відібрали пояснення і відпустили.

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