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Протести під ОПУ: травмовані 27 силовиків, а усіх затриманих відпустили

Вівторок, 23 лютого 2021, 22:21
Протести під ОПУ: травмовані 27 силовиків, а усіх затриманих відпустили

Під час протестів під Офісом президента через ув’язнення Сергія Стерненка до управління поліції забрали 24 людини, яких потім відпустили.

Джерело: директор департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Артем Шевченко в коментарі УП, поліція Києва

Деталі: У МВС повідомили, що 17 людей забрали до відділку як активних порушників правопорядку.

Зазначається, що ці мітингувальники під час штовханини застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. Шевченко заявив, що декілька правоохоронців отримали травми різного ступеню тяжкості – деякі отримали опіки очей.

Речник наголосив, що силовики ніяк не перешкоджають проведенню акції, а реагують лише на порушення.

За фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві розпочато кримінальні провадження за статтею "Опір представникові правоохоронного органу".

Upd. Близько 23:00 поліція повідомила, що затриманих зросла до 24, а кількість постраждалих правоохоронців - 27.

Зазначається, що у людей, яких затримали, відібрали пояснення і відпустили.

Передісторія:

  • 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
  • Ввечері на Банковій декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївСтерненкомітингиполіція
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