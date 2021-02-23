Протести під ОПУ: поліція затримала майже 20 людей, травмовані декілька силовиків
Вівторок, 23 лютого 2021, 22:07
Під час протестів під Офісом президента через ув’язнення Сергія Стерненка до управління поліції забрали 17 людей.
Джерело: речник МВС Артем Шевченко в коментарі УП, поліція Києва
Деталі: У МВС повідомили, що 17 людей затримали як активних порушників правопорядку.
Зазначається, що ці мітингувальники під час штовханини застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. Шевченко заявив, що декілька правоохоронців отримали травми різного ступеню тяжкості – деякі отримали опіки очей.
Речник наголосив, що силовики ніяк не перешкоджають проведенню акції, а реагують лише на порушення.
За фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві розпочато кримінальні провадження за статтею "Опір представникові правоохоронного органу".
Передісторія:
- 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
- Ввечері на Банковій декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.
Роман Петренко, УП