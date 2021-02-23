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На Банковій протестують через ув'язнення Стерненка

Вівторок, 23 лютого 2021, 19:18
На Банковій протестують через ув'язнення Стерненка

Ввечері на розі вулиці Банкової та Інститутської близько тисячі людей протестують проти ув'язнення Сергія Стерненка.

Джерело: кореспонденти УП з місця події

Деталі: Зараз на Банковій декілька тисяч людей.

Поліція перекрила прохід до Офісу президента спецтехнікою та живим кордоном з поліції. Прихильники Стерненка, якого 23 лютого ув'язнив суд в Одесі, скандують "Аваков чорт", "Свободу Стерненку", "Разом і до кінця", "Київ вставай".

Правоохоронці запевняють активістів, що прохід до ОПУ відкриють, як зберуться усі учасники протесту. Люди постійно прибувають.

Водночас поліція комунікації пояснює протестувальникам, що біля ОП ще не демонтували новорічні конструкції, тому їх не пускають. Протестувальники у відповідь на те, що їх не пускають під ОП, скандують: "Зеля – сцикун!"

Протестувальники намагалися прорватися повз поліцію під ОПУ, правоохоронці виставили більше співробітників, щоб перекрити вхід. Мітингувальники їх штовхають, дехто кидає сніжки. У поліцію полетіли щонайменше два фаєри.

Люди скандують "Пропускай", махають прапорами України, станом на 20:35 прорвати кордон поліції їм не вдалося, була невелика штовханина.

О 21:15 силовики укріплюють живий коридор перед Офісом президента, оскільки не справляються з потоком людей. Зайшла ще одна шеренга правоохоронців.

Близько 21:30 декілька активістів та журналістів вилізли на дах прохідної ОПУ. Звідти їх прогнала поліція.

 
 

Протести відбуваються у низці міст - у Львові, Житомирі, Харкові, Запоріжжі, Чернівцях, Дніпрі, Івано-Франківську та інших.

 
 
 
 
 
 
Передісторія:
  • 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
  • Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Ще до завершення оголошення вироку Стерненко заявив, що вважає рішення суду політично вмотивованим. Він запевнив, що буде оскаржувати вирок.
  • Адвокати Стерненка подали заяву про переведення їхнього підзахисного до Києва через загрозу його життю в одеському СІЗО.
  • На вечір вівторка в кількох містах України анонсовано акції протесту проти вироку Стерненку.
  • За даними джерела УП, в червні 2019 року президент Володимир Зеленський пропонував екслідеру одеського "Правого сектора" посаду в Службі безпеки України.

Ельдар Сарахман, Ольга Кириленко, Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СтерненкоОфіс президентаЗеленський
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