Во время протестов под Офисом президента из-за заключения Сергея Стерненко к управлению полиции забрали 17 человек.

Источник: пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии УП, полиция Киева

Детали: В МВД сообщили, что 17 человек задержали как активных нарушителей правопорядка.

Отмечается, что эти митингующие во время толкотни применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. Шевченко заявил, что несколько правоохранителей получили травмы различной степени тяжести - некоторые получили ожоги глаз.

Спикер подчеркнул, что силовики никак не препятствуют проведению акции, а реагируют только на нарушения.

По факту столкновений на улице Банковой в Киеве начато уголовные производства по статье "Сопротивление представителю правоохранительного органа".

Upd. Около 23:00 полиция сообщила, что задержанных возросло до 24, а количество пострадавших правоохранителей - 27.

Отмечается, что у людей, которых задержали, отобрали объяснения и отпустили.

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