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Протесты под ОПУ: травмированы 27 силовиков, а всех задержанных отпустили

Вторник, 23 февраля 2021, 22:21
Протесты под ОПУ: травмированы 27 силовиков, а всех задержанных отпустили

Во время протестов под Офисом президента из-за заключения Сергея Стерненко в управление полиции забрали 24 человека, но всех потом отпустили.

Источник: директор департамента МВД коммуникаций со СМИ Артем Шевченко в комментарии УП, полиция Киева

Детали: В МВД сообщили, что 17 человек забрали в отделение как активных нарушителей правопорядка.

Отмечается, что эти митингующие во время толкотни применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. Шевченко заявил, что несколько правоохранителей получили травмы различной степени тяжести - некоторые получили ожоги глаз.

Спикер подчеркнул, что силовики никак не препятствуют проведению акции, а реагируют только на нарушения.

По факту столкновений на улице Банковой в Киеве начато уголовные производства по статье "Сопротивление представителю правоохранительного органа".

Upd. Около 23:00 полиция сообщила, что задержанных возросло до 24, а количество пострадавших правоохранителей - 27.

Отмечается, что у людей, которых задержали, отобрали объяснения и отпустили.

Предыстория:

  • 23 февраля одесский суд по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.
  • Вечером на Банковой тысячи людей протестовали против заключения Стерненко.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевСтерненкомитингиполиция
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