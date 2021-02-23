Протесты под ОПУ: травмированы 27 силовиков, а всех задержанных отпустили
Во время протестов под Офисом президента из-за заключения Сергея Стерненко в управление полиции забрали 24 человека, но всех потом отпустили.
Источник: директор департамента МВД коммуникаций со СМИ Артем Шевченко в комментарии УП, полиция Киева
Детали: В МВД сообщили, что 17 человек забрали в отделение как активных нарушителей правопорядка.
Отмечается, что эти митингующие во время толкотни применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. Шевченко заявил, что несколько правоохранителей получили травмы различной степени тяжести - некоторые получили ожоги глаз.
Спикер подчеркнул, что силовики никак не препятствуют проведению акции, а реагируют только на нарушения.
По факту столкновений на улице Банковой в Киеве начато уголовные производства по статье "Сопротивление представителю правоохранительного органа".
Upd. Около 23:00 полиция сообщила, что задержанных возросло до 24, а количество пострадавших правоохранителей - 27.
Отмечается, что у людей, которых задержали, отобрали объяснения и отпустили.
Предыстория:
- 23 февраля одесский суд по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- Вечером на Банковой тысячи людей протестовали против заключения Стерненко.