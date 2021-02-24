На Донбасі знову працюють ворожі снайпери: поранено українського бійця

У зоні бойових дій на Донбасі, неподалік населеного пункту Піски, 23 лютого поранили ще одного бійця Збройних сил України.

Джерело: Пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Біля населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників.

Від кулі ворожого снайпера один український військовослужбовець отримав поранення.

Воїна доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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