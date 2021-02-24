В зоне боевых действий на Донбассе, недалеко от населенного пункта Пески, 23 февраля ранили еще одного бойца Вооруженных сил Украины.

Источник: Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook

Детали: У населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников.

От пули снайпера один украинский военнослужащий получил ранение.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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