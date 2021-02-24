На Донбассе снова работают вражеские снайперы: ранен украинский боец
В зоне боевых действий на Донбассе, недалеко от населенного пункта Пески, 23 февраля ранили еще одного бойца Вооруженных сил Украины.
Источник: Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook
Детали: У населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников.
От пули снайпера один украинский военнослужащий получил ранение.
Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Предыстория:
- 22 февраля в районе проведения операции Объединенных сил убили одного украинского бойца и ранили двух, а с начала суток 23 февраля еще один боец ОС погиб и один получил ранения.
- О работе вражеских снайперов на Донбассе в феврале уже неоднократно сообщалось.