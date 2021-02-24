Прокурор настаивает, что Стерненко давил на депутата Щербича, чтобы тот сложил мандат

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко говорит, что главной целью нападения Сергея Стерненка и Руслана Демчука на депутата райсовета Сергея Щербича было давление на него для сложения полномочий, что сопровождалось похищением имущества.

Источник: Костенко на брифинге 24 февраля

Прямая речь: "Целью похищения потерпевшего Щербича была попытка заставить его прекратить общественную деятельность и сложить депутатские полномочия в первую очередь. А при похищении человека... Щербича произошло похищение имущества, которое было при нем: это все деньги, действительно 300 гривен, сим-карты и разрешение на оружие они у него отобрали.

Квалификация по имущественному преступлению, которым является 187 статья УК, предусматривает соответствующие признаки, чтобы говорить что есть этот состав преступления, связанный с имущественными потерями для потерпевшего".

Детали: На уточняющий вопрос Костенко отметил, что для разбоя сумма похищенных средств не имеет квалифицирующего признака.

Прокурор сказал, что не считает, что есть основания говорить о резкой активизации в суде этого дела (следствие идет с 2015 года, а судебный процесс с 2016-го -ред.)

По словам Костенко, сначала исследовались письменные доказательства, затем возникла проблема с явкой потерпевшего для допроса в судебном заседании.

В то же время, мол, сам пострадавший Щербич объявился в октябре 2020 года и предоставил показания, что получал угрозы с требованием изменить позицию в судебном деле, сменил место жительства, и, соответственно, не получал повестки в суд. После этого, по словам Костенко, было установлено его место жительства и Щербичу был вручен судебный вызов.

По мнению прокурора, все гарантии для стороны защиты в судебном процессе были соблюдены. Акции протеста против обвинительного приговора Стерненко прокурор считает давлением на суд.

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