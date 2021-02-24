У Харкові втретє перейменували проспект Григоренка на Жукова

Харківська міськрада втретє підтримала рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

Джерело: "Суспільне.Харків"

Деталі: Відзначається, що "за" проголосували 57 депутатів, проти - 16, утрималися – 6.

Зокрема, підтримали рішення 33 депутати фракції "Блок Кернеса — Успішний Харків", 15 депутатів від ОПЗЖ, 7 депутатів від "Партії Шарія", 2 — зі "Слуги народу".

Проти виступили: 6 депутатів "Блоку Світличної "Разом!", 9 з "Європейської солідарності" та 1 депутат від "Слуги народу".

Утрималися: 6 депутатів від "Слуги народу". Ще кілька депутатів не голосували.

Секретар міськради Ігор Терехов перед голосуванням заявив, що Жуков "добув перемогу над нацизмом", і той, "хто не пам'ятає минулого, у того немає майбутнього".

Депутатка від "ЄС" Ірина Гончарова під час виступу перед голосуванням заявила, що це питання протирічить закону, є політичним і пов'язано з майбутніми виборами міського голови.

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