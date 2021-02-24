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У Харкові втретє перейменували проспект Григоренка на Жукова

Середа, 24 лютого 2021, 13:13

Харківська міськрада втретє підтримали рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

Джерело: "Суспільне.Харків"

Деталі: Відзначається, що "за" проголосували 57 депутатів, проти - 16, утрималися – 6.

Зокрема, підтримали рішення 33 депутати фракції "Блок Кернеса — Успішний Харків", 15 депутатів від ОПЗЖ, 7 депутатів від "Партії Шарія", 2 — зі "Слуги народу".

Проти виступили: 6 депутатів "Блоку Світличної "Разом!", 9 з "Європейської солідарності" та 1 депутат від "Слуги народу".

Утрималися: 6 депутатів від "Слуги народу". Ще кілька депутатів не голосували.

 

Секретар міськради Ігор Терехов перед голосуванням заявив, що Жуков "добув перемогу над нацизмом", і той, "хто не пам'ятає минулого, у того немає майбутнього".

Депутатка від "ЄС" Ірина Гончарова під час виступу перед голосуванням заявила, що це питання протирічить закону, є політичним і пов'язано з майбутніми виборами міського голови.

Передісторія:

  • У травні 2016 року голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова. Проспект Жукова перейменували на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).
  • 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
  • 5 вересня Харківський окружний адмінсуд задовольнив адміністративний позов різних політиків і політсил про скасування рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова, пославшись на порушення процедури: не було громадського обговорення.
  • Харківська міськрада подала апеляцію. 8 листопада другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.

Українська правда
Теми: Харківвладамісцева влада


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