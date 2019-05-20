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У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова

Понеділок, 20 травня 2019, 04:59
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
Фото: Марія Вовк/Громадське

У Харкові на мітинг проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова прийшли прихильники старої назви, між мітингарями сталися сутички.

Про це повідомляє Громадське.

Акція під назвою "Ні м’яснику Жукову на мапі України" відбулася біля пам’ятника маршалу СРСР. У ній взяли участь близько 200 харків’ян. Цей мітинг приурочили до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Учасники акції принесли із собою цеглини, аби покласти їх біля постаменту пам’ятника. Вони пояснили, що цегла символізує загиблих у боях Другої Світової війни під командуванням Жукова.

На акції харків’яни тримали в руках безліч плакатів із зображеннями маршала Жукова в образі "м’ясника", з написами "Маршалу смерті місце на кладовищі історії" та іншими.

 
Всі Фото: Марія Вовк/Громадське

Учасники мітингу заявили, що виступають за демонтаж пам’ятника, але наголосили, що це треба робити на законних підставах.

 

На противагу учасникам акції зібралися прихильники Жукова, які намагалися не дозволити активістам покласти цеглини до пам’ятника, внаслідок чого виникли сутички.

Противники Жукова також роздавали перехожим листівки на яких було зазначено: "Руки Кернеса давно вже по лікоть у наших кишенях, а руки маршала Жукова, якого він так прославляє, по лікоть в крові солдатів — українських чорнопіджачників, яких кидали в бій без підготовки, амуніції та зброї, лише з цеглиною в руці".

Акція завершилась запуском плакату з зображенням маршала Жукова в образі "м’ясника" до неба, прив’язаним до повітряних кульок.

Нагадуємо:

  • Мер Харкова Геннадій Кернес закликав городян підтримати петицію про зворотне перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені Маршала Жукова.
  • Проспект Маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
  • Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Теми: ХарківдекомунізаціяКернес
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