В Харькове в третий раз переименовали проспект Григоренко на Жукова
Харьковский горсовет в третий раз поддержала решение о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова.
Источник: "Суспільне.Харків"
Детали: Отмечается, что "за" проголосовали 57 депутатов, против - 16, воздержались - 6.
В частности, поддержали решение 33 депутата фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 15 депутатов от ОПЗЖ, 7 депутатов от "Партии Шария", 2 - из "Слуги народа".
Против выступили 6 депутатов "Блока Светличной "Разом!", 9 из "Европейской солидарности" и 1 депутат от "Слуги народа".
Воздержались: 6 депутатов от "Слуги народа". Еще несколько депутатов не голосовали.
Секретарь горсовета Игорь Терехов перед голосованием заявил, что Жуков "добыл победу над нацизмом", и тот, "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".
Депутат от "ЕС" Ирина Гончарова во время выступления перед голосованием заявила, что этот вопрос противоречит закону, является политическим и связан с предстоящими выборами мэра.
Предыстория:
- В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова".
- Проспект Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
- 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги. В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
- 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения.
- Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.