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COVAX здійснила першу доставку вакцини від Covid-19

Середа, 24 лютого 2021, 15:45

Глобальна ініціатива COVAX почала постачання вакцини від коронавірусу. Першою препарат отримала африканська Гана.

Джерело: сайт всесвітньої організації ЮНІСЕФ

Деталі: Країна отримала перший транш у 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca / Oxford, ліцензованої Індійським інститутом сироваток.

Повідомляється, що за весь час пандемії коронавірусом інфікувалися 80,7 тисяч ганців, більше 580 мешканців країни померли.

Ініційована Всесвітньою організацією охорони здоров'я програма COVAX планує цього року роздати різним країнам близько 2 мільярдів доз ковід-вакцини.

Передісторія: Україна планує отримати за програмою COVAX 8 мільйонів доз вакцин від Covid-19.

Препарат почнуть постачати в країну з кінця першого кварталу 2021 року. Уряд розраховує отримати всю партію до кінця першого півріччя.

Усього Україна розраховує на 22 млн доз вакцини з різних джерел.

Євген Кізілов, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусАфрикаCovid-2019


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