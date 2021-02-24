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COVAX осуществила первую доставку вакцины от Covid-19

Среда, 24 февраля 2021, 14:45
COVAX осуществила первую доставку вакцины от Covid-19

Глобальная инициатива COVAX начала поставки вакцины от коронавируса. Первой препарат получила африканская Гана.

Источник: сайт всемирной организации ЮНИСЕФ

Детали: Страна получила первый транш в 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca / Oxford, лицензированной Индийским институтом сывороток.

Сообщается, что за все время пандемии коронавирусом заразились 80 700 ганцев, более 580 жителей страны скончались.

Инициированная Всемирной организацией здравоохранения программа COVAX планирует в этом году раздать разным странам около 2 миллиардов доз ковид-вакцины.

Предыстория: Украина планирует получить по программе COVAX 8 млн доз вакцины от Covid-19.

Препарат начнут поставлять в страну с конца первого квартала 2021 года. Правительство рассчитывает получить всю партию до конца первого полугодия.

Всего Украина рассчитывает на 22 млн доз вакцины из разных источников.

Евгений Кизилов, УП
Темы: вакцинациякоронавирусАфрикаCovid-2019
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