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Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: На вакцинацію-2021 має вистачити

Середа, 24 лютого 2021, 10:16

Україна очікує отримати щонайменше 22,6 мільйона доз вакцин різних виробників проти коронавірусної хвороби COVID-19 і планує домовлятися про інші поставки..  

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов 24 лютого на брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "У рамках візиту до Індії вдалося вирішити кілька стратегічних задач, зокрема попередньо домовитися про додаткову партію вакцин розробки американської компанії Novavax. Попереду контрактування ще 5 млн вакин компанії NovaVax

Станом на сьогодні маємо очікувані поставки вакцин: від компанії Pfizer в рамках ініціативи COVAX – більше ніж 100 тисяч доз, від компанії Sinovac – близько 2 мільйонів доз, компанії AstraZeneca – ми маємо ще 1,5 мільйона (доз) отримати від Serum Institute і також до 4 мільйонів отримати або від Serum Institute, або від іншого виробника в рамках ініціативи COVAX. Від компанії NovaVax 10 мільйонів доз вакцин у нас уже підписано і на 5 мільйонів розраховуємо найближчим часом укласти контракт згідно досягнути мною домовленостей". 

Деталі: Степанов заспокоїв "скептиків і критиків". За його словами, "цього об'єму більше ніж достатньо для повноцінного проведення програми вакцинації протягом поточного року".

Міністр додав, що МОЗ не збирається зупинятися і буде ще контрактувати закупівлю вакцин проти коронавірусу SARS CoV 2: "Очікуємо на фінальні версії контрактів від виробників". 

Нагадаємо: У грудні 2020 року глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини  Однак Україна сподівається отримати ще 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX – таким чином нам можуть безкоштовно надати 16 млн доз вакцин, які надходитимуть поступово, частинами.

Перша партія вакцин від COVAX становитиме 117 тисяч доз препарату Pfizer/BioNTech. Вона, ймовірно, надійде у березні. Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford в рамках механізму COVAX.

23 лютого Україна отримала першу партію вакцин: 500 тисяч доз препарату AstraZeneca, яку держава закупила сама. Цю вакцину зареєстрували в Україні напередодні за скороченою процедурою. 

5 лютого Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax

Влада спланувала 4 етапи вакцинації на 2021-2022 роки, йдеться про щеплення пріоритетних груп – це близько 50% населення або 21 млн українців.

 

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019СтепановМОЗ


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