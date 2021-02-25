Суд заблокував доступ до кількох Telegram-каналів через підозру у зв'язках з РФ

Київський райсуд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій в Україні заблокувати доступ до чотирьох Telegram-каналів, які СБУ підозрює у роботі на спецслужби Росії.

Джерело: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з посиланням на рішення суду від 23 лютого

Дослівно з ухвали: "Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні Telegram-каналів: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" шляхом зобов’язання Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України… закрити до них доступ – до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК порядку".

Деталі: Повідомляється, ухвала може бути оскаржена упродовж 5 днів з дня її оголошення.

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