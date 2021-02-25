Суд заблокував доступ до кількох Telegram-каналів через підозру у зв'язках з РФ
Київський райсуд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій в Україні заблокувати доступ до чотирьох Telegram-каналів, які СБУ підозрює у роботі на спецслужби Росії.
Джерело: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з посиланням на рішення суду від 23 лютого
Дослівно з ухвали: "Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні Telegram-каналів: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" шляхом зобов’язання Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України… закрити до них доступ – до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК порядку".
Деталі: Повідомляється, ухвала може бути оскаржена упродовж 5 днів з дня її оголошення.
Передісторія:
- 1 лютого стало відомо, що СБУ викрила масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ.
- За даними слідства, "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану" Артем Давидченко. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу.
- Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у держзраді.
- 2 лютого суд у Харкові обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у цій справі. Одна з них отримала арешт із альтернативою застави більш як у 1,5 млн грн.