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Суд заблокував доступ до кількох Telegram-каналів через підозру у зв'язках з РФ

Четвер, 25 лютого 2021, 09:46
Суд заблокував доступ до кількох Telegram-каналів через підозру у зв'язках з РФ
Фото inlviv.in.ua

Київський райсуд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій в Україні заблокувати доступ до чотирьох Telegram-каналів, які СБУ підозрює у роботі на спецслужби Росії.

Джерело: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з посиланням на рішення суду від 23 лютого

Дослівно з ухвали: "Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні Telegram-каналів: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" шляхом зобов’язання Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України… закрити до них доступ – до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК порядку".

Деталі: Повідомляється, ухвала може бути оскаржена упродовж 5 днів з дня її оголошення.

Передісторія:

  • 1 лютого стало відомо, що СБУ викрила масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ.
  • За даними слідства, "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану" Артем Давидченко. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу.
  • Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у держзраді.
  • 2 лютого суд у Харкові обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у цій справі. Одна з них отримала арешт із альтернативою застави більш як у 1,5 млн грн.

Українська правда

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Теми: СБУРосіясоцмережі
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