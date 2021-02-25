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Суд заблокировал доступ к нескольким Telegram-каналам из-за подозрения в связях с РФ

Четверг, 25 февраля 2021, 09:46
Суд заблокировал доступ к нескольким Telegram-каналам из-за подозрения в связях с РФ
Фото inlviv.in.ua

Киевский райсуд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций в Украине заблокировать доступ к четырем Telegram-каналамм, которые СБУ подозревает в работе на спецслужбы России.

Источник: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации со ссылкой на решение суда от 23 февраля

Дословно из постановления: "Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" путем обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины... закрыть к ним доступ – до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК порядке".

Детали: Сообщается, постановление может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления.

Предыстория:

  • 1 февраля стало известно, что СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб РФ.
  • По данным следствия, "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана" Артем Давыдченко. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса.
  • Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток дела. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщили о подозрении в госизмене.
  • 2 февраля суд в Харькове избрал меры пресечения двум подозреваемым по этому делу. Одна из них получила арест с альтернативой залога более чем в 1,5 млн грн.

Украинская правда
Темы: СБУРосcиясоцсети
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