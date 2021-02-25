Суд заблокировал доступ к нескольким Telegram-каналам из-за подозрения в связях с РФ

Киевский райсуд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций в Украине заблокировать доступ к четырем Telegram-каналамм, которые СБУ подозревает в работе на спецслужбы России.

Источник: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации со ссылкой на решение суда от 23 февраля

Дословно из постановления: "Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" путем обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины... закрыть к ним доступ – до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК порядке".

Детали: Сообщается, постановление может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления.

Предыстория: