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В Украине закроют доступ к более 400 сайтов - среди них российский РБК и ЖЖ

Четверг, 25 февраля 2021, 13:18

В Украине закроют доступ к 426 интернет-порталам - среди них РБК и Livejournal.

Источник: сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации

Детали: Отмечается, что Голосеевский райсуд Киева наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании веб-ресурсов - обязав интернет-провайдеров закрыть к ним доступ.

Сообщается, что решение суда совершенное в деле, связанном с совершением уголовного преступления по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество).

Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению, в то же время оно может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления.

Полный перечень запрещенных сайтов можно посмотреть по ссылке.

Напомним: Киевский райсуд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций в Украине заблокировать доступ к четырем Telegram-каналам - СБУ подозревает их в работе на спецслужбы России.

Украинская правда
Темы: интернет


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