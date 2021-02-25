Суд арештував "експерта" Дудкіна, який працював на російських каналах
Четвер, 25 лютого 2021, 15:26
Печерський суд взяв під варту на 2 місяці військово-політичного "експерта" Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.
Джерело: коментар СБУ, наданий УП
Дослівно: "Проросійському "експерту", якому 24 лютого СБУ оголосила про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці".
Деталі: Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд Києва.
Передісторія:
- 24 лютого СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
- Дудкін засвітився і на пропагандистських телеканалах Росії і на ефірах медіахолдингу з орбіти підсанкційного кума Путіна Віктора Медведчука.
- За інформацією СБУ Дудкін створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах Дудкін поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції "News Front".
Українська правда