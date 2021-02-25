Суд арештував "експерта" Дудкіна, який працював на російських каналах

Печерський суд взяв під варту на 2 місяці військово-політичного "експерта" Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Джерело: коментар СБУ, наданий УП

Дослівно: "Проросійському "експерту", якому 24 лютого СБУ оголосила про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці".

Деталі: Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд Києва.

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