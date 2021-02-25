Суд арестовал "эксперта" Дудкина, который работал на российских каналах

Печерский суд взял под стражу на 2 месяца военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, причастного к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.

Источник: комментарий СБУ, предоставленный УП

Дословно: "Пророссийскому "эксперту", которому 24 февраля СБУ объявила о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца".

Детали: Соответствующее решение 25 февраля принял Печерский районный суд Киева.

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