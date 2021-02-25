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Суд арестовал "эксперта" Дудкина, который работал на российских каналах

Четверг, 25 февраля 2021, 15:26
Суд арестовал эксперта Дудкина, который работал на российских каналах

Печерский суд взял под стражу на 2 месяца военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, причастного к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.

Источник: комментарий СБУ, предоставленный УП

Дословно: "Пророссийскому "эксперту", которому 24 февраля СБУ объявила о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца".

Детали: Соответствующее решение 25 февраля принял Печерский районный суд Киева.

Предыстория:

  • 24 февраля СБУ объявила этому "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
  • Дудкин засветился и на пропагандистских телеканалах России и на эфирах медиахолдинга с орбиты подсанкционного кума Путина Виктора Медведчука.
  • По информации СБУ Дудкин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах Дудкин распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".

Украинская правда

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Темы: СБУгосизменаРосcиятелевидение
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