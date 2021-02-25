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Обшуки біля офісу ОПЗЖ проводять через стрілянину

Четвер, 25 лютого 2021, 22:14

Служба безпеки України пояснила, що причиною обшуків біля офісу "Опозиційної платформи – За життя" була стрілянина у Києві, але наголосила, що сама не бере участь у слідчих діях.

Джерело: СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Служба безпеки України не має відношення до проведення невідкладних слідчих дій біля центрального офісу партії "Опозиційна платформа – За життя".

За попередніми даними, 25 лютого стався конфлікт поблизу будівельного майданчика по вул. Казимира Малевича у Києві. Представники кількох громадських рухів та організацій проводили акцію протесту проти будівництва.  До них під’їхав мікроавтобус, в якому знаходились особи з травматичною та гладкоствольною зброєю – вони здійснили серію пострілів у протестувальників. Декільком учасникам акції були завдані ушкодження.

Згодом працівники поліції знайшли схожий автомобіль біля офісу партії "ОПЗЖ". Це і стало причиною проведення невідкладних слідчих дій – тобто, вони жодним чином не пов’язані з політичною діяльністю зазначеної партії".

Деталі: Телеграм-канал "Типовий Київ" оприлюднив відео, яке може стосуватися цієї ситуації.

Upd. У поліції розповіли, що вдень 25 лютого вони отримали повідомлення про стрілянину у Голосіївському районі по вулиці Ямській.

Зазначалося, що невідомі приїхали до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли.

Під час спецоперації правоохоронці затримали два автомобілі, на яких втекли зловмисники з місця події. Одну із автівок затримали на території столиці, а іншу за межами Києва.

Передісторія: Депутат від фракції Ради "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива запевняв, що нібито Служба безпеки України затримувала співробітників офісу партії.

Валентина Романенко, Роман Петренко, УП
Теми: ОПЗЖобшукиСБУ


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