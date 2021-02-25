Обыски у офиса ОПЗЖ проводят из-за стрельбы

Служба безопасности Украины объяснила, что причиной обысков у офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь" была стрельба в Киеве, но отметила, что сама не участвует в следственных действиях.

Источник: СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Служба безопасности Украины не имеет отношения к проведению неотложных следственных действий у центрального офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По предварительным данным, 25 февраля произошел конфликт вблизи строительной площадки по ул. Казимира Малевича в Киеве. Представители нескольких общественных движений и организаций проводили акцию протеста против строительства. К ним подъехал микроавтобус, в котором находились лица с травматическим и гладкоствольным оружием - они совершили серию выстрелов в протестующих. Нескольким участникам акции были нанесены повреждения.

Впоследствии работники полиции нашли похожий автомобиль у офиса партии "ОПЗЖ". Это и стало причиной проведения неотложных следственных действий - то есть, они никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии ".

Детали: Телеграмм-канал "Типичный Киев" обнародовал видео, которое может касаться этой ситуации.

Upd. В полиции рассказали, что днем ​​25 февраля они получили сообщение о стрельбе в Голосеевском районе по улице Ямской.

Отмечалось, что неизвестные приехали в строительной площадки и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись.

Во время спецоперации правоохранители задержали два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники с места происшествия. Одну из машин задержали на территории столицы, а другую за пределами Киева.

Предыстория: Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.