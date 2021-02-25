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ОПЗЖ заявляє про обшуки в своєму офісі та арешт співробітників

Четвер, 25 лютого 2021, 19:24
ОПЗЖ заявляє про обшуки в своєму офісі та арешт співробітників

Депутат від фракції Ради "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива повідомив, що нібито Служба безпеки України зараз затримує співробітників офісу партії.

Джерело: Кива в ефірі "112 Україна" і на російському пропагандистському каналі "Росія-1", якого цитує "ТАСС", пресслужба ОПЗЖ

Пряма мова Киви: "Зараз я перебуваю в офісі "Опозиційної платформи - За життя ". Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який заарештовує людей прямо в ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу йде прийом, йде робота спецназу СБУ. В таких умовах ми нині знаходимося. Заарештовують співробітників офісу "Опозиційної платформи - За життя".

Деталі: Партія повідомляє, що на території поруч з офісом партії поліцією був затриманий автобус, в якому знаходилися співробітники фірми "Шторм", який "був свідомо доданий в орієнтування, оскільки раніше інший автобус цієї марки фігурував в інциденті на вулиці Ямській".  За версією ОПЗЖ, там був зовсім інший транспортний засіб.

Вони називають огляд і обшук транспортного засобу поруч з офісом "спробою залякати членів і прихильників політсили".

Кива в ефірі заблокованого "112 Україна" розповів, що обшуки стосуються подій, які відбулися в Києві 25 лютого.

Дослівно: "Нібито пройшло орієнтування щодо автобуса, який орендований охоронною структурою "Шторм", з якої в "ОПЗЖ" укладено договір на забезпечення охорони. Цей автобус використовується охоронною структурою.  Насправді в ньому знаходилися люди, які є членами організації та охоронної структури "Шторм".

Оскільки цей автобус потрапив в орієнтування, з яких причин - нам невідомо, нібито ті люди брали участь в якихось хуліганських діях, які відбулися 25 лютого в Києві. Ми з повною відповідальністю заявляємо, що даний автобус і ті люди не причетні до жодних правопорушень і злочинів.

Люди затримані, перебувають в наручниках...".

Нагадаємо: Представники Нацкорпусу повідомили, що заблокували у Києві групу представників руху "Патриоты за Жизнь", яких називають "тітушками" ОПЗЖ.

У приміщенні, де вони перебували, поліцейські знайшли зброю та гранати,

"Українська правда" в Threads

Теми: ОПЗЖобшуки
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