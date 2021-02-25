На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу

В районі проведення ООС, у 66 військовому госпіталі розпочали вакцинацію від COVID-19 складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

Джерело: Штаб ООС у Facebook

Деталі: 25 лютого до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19 – AstraZeneca, усього 7200 доз. Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

Із 26 лютого, за даними штабу ООС, бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності.

Що передувало: Станом на 25 лютого за підсумками двох днів вакцинації від коронавірусу в Україні щепили 1179 людей.

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