На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
В районі проведення ООС, у 66 військовому госпіталі розпочали вакцинацію від COVID-19 складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.
Джерело: Штаб ООС у Facebook
Деталі: 25 лютого до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19 – AstraZeneca, усього 7200 доз. Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.
Із 26 лютого, за даними штабу ООС, бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності.
Що передувало: Станом на 25 лютого за підсумками двох днів вакцинації від коронавірусу в Україні щепили 1179 людей.
Передісторія:
- На початку лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше – навіть у прямому ефірі, – якщо буде потреба переконати людей у безпечності щеплень.