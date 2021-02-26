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На Донбассе военным сделали первые прививки от коронавируса

Пятница, 26 февраля 2021, 00:27

В районе проведения ООС, в 66 военном госпитале начали вакцинацию от COVID-19 состав госпиталя, а также отдельной автосанитарнои роты.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: 25 февраля в 66-го военного госпиталя поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 - AstraZeneca, всего 7200 доз. Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарнои роты.

С 26 февраля, по данным штаба ООС, бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.

 
 
 

Что предшествовало: По состоянию на 25 февраля по итогам двух дней вакцинации от коронавируса в Украине прививали 1179 человек.

Предыстория:

  • В начале февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует вакцинироваться во время второй волны вакцинации вместе с военными, но готов сделать это и раньше - даже в прямом эфире, - в случае необходимости убедить людей в безопасности прививок.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассевакцинациякоронавирус


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