На Донбассе военным сделали первые прививки от коронавируса

В районе проведения ООС, в 66 военном госпитале начали вакцинацию от COVID-19 состав госпиталя, а также отдельной автосанитарнои роты.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: 25 февраля в 66-го военного госпиталя поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 - AstraZeneca, всего 7200 доз. Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарнои роты.

С 26 февраля, по данным штаба ООС, бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.

Что предшествовало: По состоянию на 25 февраля по итогам двух дней вакцинации от коронавируса в Украине прививали 1179 человек.

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