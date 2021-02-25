В Україні за два дні вакцинували майже 1200 людей

Станом на 25 лютого за підсумками двох днів вакцинації від коронавірусу в Україні щепили 1179 людей.

Джерело: очільник МОЗ Максим Степанов у ефірі "Право на владу"

Пряма мова Степанова: "Наразі це 1179 людей, які вакцинувалися. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Тому що для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес вакцинації, щоб ми досягли тих цифр, до яких ми прагнемо – це 60%.

Щоб вся вакцинація пройшла безпечно. У нас зараз сформовані відповідні мобільні бригади, які вакцинують. Перший етап - ми вакцинуємо мобільними бригадами. Кожного дня ця цифра буде збільшуватися і збільшуватися в рази".

Деталі: Степанов обіцяє, що днями українці побачать "зовсім інші цифри", а вакцинація відбувається згідно із затвердженим планом.

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