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Перед введенням санкцій "літаки Медведчука" перегнали у Швейцарію – ЗМІ

П'ятниця, 26 лютого 2021, 03:57

Три чартерних літаки, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через діяльність нардепа Віктора Медведчука, перегнали у швейцарське містечко Сент-Галле перед засіданням РНБО.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Саме у тому місті прописаний бенефіціарний власник "труби Медведчука", який і заробляв на схемі з нафтопродуктопроводом.

В рішенні РНБО йдеться про накладення санкцій на 5 офшорних компаній, які, в свою чергу, значаться власниками приватних літаків.

 

Дві з них напряму пов’язані з нардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком. Ті в різний період користувалися цими бортами.

Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра – президента будівельного холдингу "Київміськбуд". Кушнір вже встиг заявити про те, що санкції найвірогідніше були накладені помилково.

Четверта компанія пов’язана з екснардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Останній підтвердив, що компанія належить йому, на неї зареєстровано лише літак і також заявив про помилковість накладення санкцій.

П’ята компанія з санкційного списку – WHPA AVIA LTD – зареєстрована на Віргінських островах. Додаткової інформації про цю фірму журналістам знайти не вдалося, але можна припустити, що ця структура має відношення до компанії з дуже схожою назвою – WHPA LIMITED, яка пов’язана з російським бізнесменом Сергієм Сударіковим. Останнього ЗМІ називають наближеним до очільника "Роснєфті" та давнього друга президента РФ Володимира Путіна Ігоря Сєчіна.

Група компаній "Регіон", яку контролює Сударіков, за інформацією "Схем", також може бути пов’язаною і з оточенням самого Віктора Медведчука.

Літаки усіх трьох вищеназваних офшорок, попри заяви Кушніра і Хомутинніка про помилковість і непов’язаність, у період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де, за інформацією журналістів, лишаються досі.

Саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма "Інтернешнл Трейдінг Партнерс" – співвласник українського "Прикарпатзахідтрансу", яка по суті і стала причиною накладення санкцій через володіння частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", призначений для перекачування дизелю з Росії та Білорусі до України і Європи.

 

З цією швейцарською компанією та з її власником – Анатолієм Шефером – і пов’язують Віктора Медведчука та його оточення, яке нібито і заробляло на володінні нафтопроводом. Щоправда, в ОПЗЖ раніше вже спростовували інформацію про причетність Медведчука до "труби".

Після накладення санкцій цю частину "труби Медведчука" повинні передати в управління Нацагенству з розшуку і управління активами.

Передісторія: 

Теми: Медведчуксанкції


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