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Перед введением санкций "самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию - СМИ

Пятница, 26 февраля 2021, 02:57
Перед введением санкций самолеты Медведчука перегнали в Швейцарию - СМИ

Три чартерных самолета, на оффшорных владельцев которых Совет нацбезопасности и обороны наложила санкции из-за деятельности нардепа Виктора Медведчука, перегнали в швейцарский городок Сент-Галле перед заседанием СНБО.

Источник: Bihus.Info

Детали: Именно в этом городе прописан бенефициарный владелец "трубы Медведчука", который и зарабатывал на схеме с нефтепродуктопроводом.

В решении СНБО говорится о наложении санкций на 5 оффшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов.

 

Две из них напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. Те в разный период пользовались этими бортами.

Третья компания записана на жену Игоря Кушнира - президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Кушнир уже успел заявить о том, что санкции скорее были наложены ошибке.

Четвертая компания связана с екснардепом и бизнесменом Виталием Хомутинником. Последний подтвердил, что компания принадлежит ему, на нее зарегистрировано только самолет и также заявил об ошибочности наложения санкций.

Пятая компания из санкционного списка - WHPA AVIA LTD - зарегистрированная на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что эта структура имеет отношение к компании с очень похожим названием - WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариков. Последний СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнего друга президента РФ Владимира Путина Игоря Сечина.

Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, по информации "Схем", также может быть связана и с окружением самого Виктора Медведчука.

Самолеты всех трех вышеназванных оффшорок, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынник об ошибочности и несвязанность, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт близ городка Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.

Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" - совладелец украинского "ПрикарпатЗападтранс", которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", предназначенный для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европы.

 

С этой швейцарской компанией и с ее владельцем - Анатолием Шефером - и связывают Виктора Медведчука и его окружения, которое якобы и зарабатывали на владении нефтепроводу. Правда, в ОПЗЖ ранее уже опровергали информацию о причастности Медведчука к "трубе".

После наложения санкций эту часть "трубы Медведчука" должны передать в управление Нацагенству по розыску и управление активами.

Предыстория:

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Темы: Медведчуксанкции
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