На Буковині посилюють карантин

У Чернівецькій області посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19.

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА

Деталі: Зокрема, з 27 лютого до 9 березня включно у Чернівецький області забороняється робота:

закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки

навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти

розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Також не дозволяється проводити масові заходи.

Таке рішення прийняли 26 лютого на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС.

Станом на 26 лютого за попередню добу в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638, що стало причиною посилення карантину.

Нагадаємо: