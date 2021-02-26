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На Буковині посилюють карантин

П'ятниця, 26 лютого 2021, 10:24
На Буковині посилюють карантин

У Чернівецькій області посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19.

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА

Деталі: Зокрема, з 27 лютого до 9 березня включно у Чернівецький області забороняється робота:

  • закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки
  • навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти
  • розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Також не дозволяється проводити масові заходи.

Таке рішення прийняли 26 лютого на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС.

 

Станом на 26 лютого за попередню добу в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638, що стало причиною посилення карантину.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Чернівецька областькарантинкоронавірусCovid-2019
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