На Буковині посилюють карантин
П'ятниця, 26 лютого 2021, 10:24
У Чернівецькій області посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19.
Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА
Деталі: Зокрема, з 27 лютого до 9 березня включно у Чернівецький області забороняється робота:
- закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки
- навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти
- розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.
Також не дозволяється проводити масові заходи.
Таке рішення прийняли 26 лютого на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС.
Станом на 26 лютого за попередню добу в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638, що стало причиною посилення карантину.
Нагадаємо:
- З 22 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Він триватиме до 30 квітня.
- В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях планували призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.
Українська правда