Кулеба: щоб зрушити врегулювання на Донбасі, потрібна "нормандська" зустріч з Путіним

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для того, аби зрушити з місця врегулювання на Донбасі, потрібен новий саміт лідерів країн нормандської четвірки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції в Парижі після зустрічі з главою МЗС Франції Жаном-Івом ле Дріаном.

Під час спілкування з пресою французький міністр заявив, що план дій, досягнутий на нормандському саміті в Парижі у 2019 році, досі актуальний. Він назвав нормандський формат найкращим для того, щоб просуватись далі для врегулювання ситуації на Донбасі.

Кулеба зазначив, що підтримує свого колегу.

"Найкращою ілюстрацією стану виконання рішення нормандського саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску у Щасті і Золотому. Україна зробила все, і відкрила ці пункти пропуску. Але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт нормандської четвірки", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що попри всі докладені зусилля на інших рівнях "для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого треба досягати за столом з Владіміром Путіним".

Нагадаємо, нова очільниця ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вважає, що Україна вже виконала усі умови для нової зустрічі лідерів у Нормандському форматі.

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