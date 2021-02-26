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Кулеба: чтобы сдвинуть урегулирование на Донбассе, нужна нормандская встреча с Путиным

Пятница, 26 февраля 2021, 13:01
Кулеба: чтобы сдвинуть урегулирование на Донбассе, нужна нормандская встреча с Путиным
Фото armyinform.com.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для того, чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции в Париже после встречи с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Во время общения с прессой французский министр заявил, что план действий, достигнутый на нормандском саммите в Париже в 2019 году, до сих пор актуален. Он назвал нормандский формат наилучшим для того, чтобы продвигаться дальше для урегулирования ситуации на Донбассе.

Кулеба отметил, что поддерживает своего коллегу.

"Наилучшей иллюстрацией состояния выполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", - заявил Кулеба.

Он отметил, что несмотря на все приложенные усилия на других уровнях "для следующего шага вперед нужное решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным".

Напомним, новая руководительница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что Украина уже выполнила все условия для новой встречи лидеров в Нормандском формате.

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Предыстория: 

  • В марте 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что после первой встречи с Путиным на саммите в Нормандии в декабре 2019 года он решил, что готов выйти из переговоров с Россией через год, если не будет прогресса с президентом РФ.
  • Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что срок в один год для завершения войны на Донбассе, который озвучивал президент Владимир Зеленский, следует понимать как срок, отведенный на то, чтобы попытаться реализовать тот сценарий, который был прописан в Минских соглашениях, и что он истекает 9 декабря 2020 года. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийДонбассПутинвойна
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