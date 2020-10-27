Резніков: Рік, відведений Зеленським на пошук миру за "Мінськом", закінчується 9 грудня

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що термін в один рік для завершення війни на Донбасі, який озвучував президент Володимир Зеленський, слід розуміти як термін, відведений на те, щоб спробувати реалізувати той сценарій, який був прописаний у Мінських угодах.

Джерело: Резніков в ефірі програми "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24" у понеділок, "Інтерфакс-Україна" та Liga.net

Пряма мова Резнікова: "Я трохи по-іншому трактую слова президента. Він сказав, що дає собі рік, щоб іти за сценарієм, який був написаний у 2014 році, маючи на увазі Мінські угоди. Так, як вони написані. Він, по суті, це сказав 9 грудня, як я це сприймаю, в Парижі (на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року - ред). Тому 9 грудня закінчиться цей рік, і президент буде приймати рішення".

Деталі: Резніков зазначив, що війна на Донбасі не буде завершена у 2020 році, бо, щонайменше, потрібно багато часу на виведення військ Російської Федерації з окупованих територій Донецької і Луганської області.

На запитання, чому Зеленський не відмовиться від угод 2015 року, якщо процес зайшов у пат, Резніков відповів: "Це самогубство. Тому що є політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн".

Водночас, він вважає, що лідери нормандського формату можуть переглянути угоди, "чесно сказавши: тут вони працюють, тут можуть спрацювати, тут ніколи не спрацюють - давайте перепишемо".

Цьому передувало: У березні 2020 року в інтерв'ю британському "The Guardian" президент України Зеленський висловив сподівання, що може домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі, але не виключає, що може вийти з переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом року після грудневого саміту в "нормандському форматі".

Тоді він сказав: "Час іде. Ми можемо витратити один рік на всю угоду. Потім вона має бути реалізована. Більший термін ми не можемо дозволити". При цьому Зеленський вказав, що є "два або три плани" про те, що робити після такого можливого виходу з переговорів, але не став їх розкривати.

У кінці серпня 2020 року в інтерв'ю телеканалу "Euronews" Зеленський зазначив, що сподівається на можливість завершити війну на Донбасі вже у 2020 році.

Голова держави наголосив, що поки не існує іншого реального дієвого плану з мирного врегулювання ситуації на сході України, який підтримували б усі чотири сторони нормандського переговорного формату. Тому він хоче і далі рухатися цим шляхом до кінця війни на Донбасі.

"Якщо він (переговорний формат - ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інше плані", - вказав президент України.