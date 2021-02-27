ООС: 11 постраждалих військових протягом доби

Протягом доби 26 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі – із забороненого озброєння. За добу 11 українських військовослужбовців дістали поранень або бойових травмувань.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще троє воїнів –бойове травмування.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. На цьому ж напрямку окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

Поблизу Мар'їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав кульове поранення.

Біля Кам'янки окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч з Південним – ще й зі стрілецької зброї. В передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

Зазначається, що на обстріли українські захисники давали адекватну відповідь.

Крім того, неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Всіх воїнів, які були поранені протягом минулої доби, оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

У пресцентрі ООС зазначили, що з метою негайного припинення вогню УС СЦКК неодноразово направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму "Тиша". Однак в усіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО.

Також зазначається, що представники збройних формувань РФ перешкоджають перетину КПВВ.

Дослівно: "Так, на КПВВ "Щастя", незважаючи на складну соціальну та гуманітарну ситуацію, в якій перебувають прості мешканці ТОТ Донецької та Луганської областей, представники ЗФ не пропустили гуманітарний вантаж ООН, вагою приблизно 136 тонн (11 вантажівок). Він був призначений для закладів освіти, медичних закладів та для соціально незахищених громадян. На даний час вживаються заходи щодо повторної доставки вантажу на тимчасово окуповану територію України".

Деталі: Станом на 7 годину ранку 27 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.