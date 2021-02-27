ООС: 11 пострадавших военных в течение суток

В течение суток 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе – из запрещенного вооружения. За сутки 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Рядом с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов – боевые травмы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов со 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным – еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Отмечается, что на обстрелы украинские защитники давали адекватный ответ.

Кроме того, неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.

Все воины, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В пресс-центре ООС отметили, что с целью немедленного прекращения огня УС СЦКК неоднократно направляли запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако во всех случаях они были проигнорированы наемниками ОРДЛО.

Также отмечается, что представители вооруженных формирований РФ препятствуют пересечения КПВВ.

Дословно: "Так, на КПВВ "Счастье", несмотря на сложную социальную и гуманитарную ситуацию, в которой находятся простые жители ТОТ Донецкой и Луганской областей, представители ЗФ не пропустили гуманитарный груз ООН, весом примерно 136 тонн (11 грузовиков). Он был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан. В настоящее время принимаются меры по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины".

Детали: На 7:00 утра 27 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.