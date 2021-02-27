Ще 7 областей можуть днями перевести в "червоний" рівень – Ляшко

Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Джерело: головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Дослівно: "Варто відмітити, що Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.

Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень".

Деталі: Ляшко нагадав, що, за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, з 1 березня Чернівецька область перебуватиме у "червоному" рівні епідемічної небезпеки, і на території області діятимуть обмеження, які діяли в країні під час жорсткого зимового карантину.

"Червоний" рівень запроваджується, коли рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

Ляшко зазначив, що тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у "ковідних" лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість усіх типів ліжок "ковідних" лікарень у Чернівецькій області складає 60%.

Що передувало: З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з розділенням областей за рівнем коронавірусної небезпеки.

Першою до "червоної" зони віднесли Івано-Франківську область. Однак додатково до звичайних обмежень "червоної" зони регіон закрили для транспорту.

27 лютого Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 1 березня на території Чернівецької області "червоний" рівень епідемічної небезпеки.